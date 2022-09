Elezioni 25 settembre: dove votano i leader (Di sabato 24 settembre 2022) Domani 25 settembre si terranno le Elezioni, ecco dove voteranno i leader politici. Le Elezioni del 25 settembre sono ormai vicine e secondo i sondaggi il centro destra sembra essere favorito. Ma dove voteranno i politici e leader dei partiti? Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella si recherà a Palermo, come di consueto. Il Premier Mario Draghi voterà presso il Liceo di Roma Mameli. La presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati sarà a a Potenza alle 12 circa al seggio allestito nella sede della scuola materna comunale di via IV novembre. Ha scelto il capoluogo lucano luogo in cui corre alle Elezioni, anche se residente altrove, una concessione che viene fatta ai candidati. Roberto Fico, presidente della Camera, sarà atteso a Napoli ... Leggi su notizieitaliaonline (Di sabato 24 settembre 2022) Domani 25si terranno le, eccovoteranno i leader politici. Ledel 25sono ormai vicine e secondo i sondaggi il centro destra sembra essere favorito. Mavoteranno i politici e leader dei partiti? Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella si recherà a Palermo, come di consueto. Il Premier Mario Draghi voterà presso il Liceo di Roma Mameli. La presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati sarà a a Potenza alle 12 circa al seggio allestito nella sede della scuola materna comunale di via IV novembre. Ha scelto il capoluogo lucano luogo in cui corre alle, anche se residente altrove, una concessione che viene fatta ai candidati. Roberto Fico, presidente della Camera, sarà atteso a Napoli ...

