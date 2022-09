Elezioni 2022 | quando e come si vota il 25 settembre | la guida

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 24 settembre 2022) Sono 46.127.514 gli elettori chiamati in Italia alle urne per lepolitiche di domenica 25. A chi andrà are saranno consegnate due schede: una rosa per la Camera, una gialla per il Senato. I seggi saranno aperti dalle 7 alle 23. I modelli delle due schede sono identici: recano il nome del candidato nel collegio uninominale e, per il collegio plurinominale, il contrassegno di ciascuna lista o i contrassegni delle liste in coalizione a esso collegate. Accanto al contrassegno delle singole liste sono stampati i nominativi dei relativi candidati nel collegio plurinominale.siIl voto si esprime tracciando un segno nello spazio contenente il contrassegno della lista prescelta e, in tale caso, è espresso sia per lista che per il candidato uninominale a ...