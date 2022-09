Elettra Lamborghini, i reali motivi della diffida alla sorella: l’oscuro retroscena (Di sabato 24 settembre 2022) La sorella della pop star Elettra Lamborghini è una delle nuove vippone, e quanto pare la cantante ha deciso di diffidare il programma condotto da Alfonso Signorini e di far emettere il medesimo provvedimento anche nei confronti di Ginevra. La concorrente del Gf Vip 7 non potrà più proferire parola su Elettra e sui loro rapporti famigliari. Elettra-Lamborghini-Altranotizia.it-(Fonte: Google)Scopriamo che cosa è successo e perché Elettra Lamborghini è arrivata a far diffidare sua sorella e l’intero reality show di Canale 5. Elettra Lamborghini, le cause della diffida contro ... Leggi su altranotizia (Di sabato 24 settembre 2022) Lapop starè una delle nuove vippone, e quanto pare la cantante ha deciso dire il programma condotto da Alfonso Signorini e di far emettere il medesimo provvedimento anche nei confronti di Ginevra. La concorrente del Gf Vip 7 non potrà più proferire parola sue sui loro rapporti famigliari.-Altranotizia.it-(Fonte: Google)Scopriamo che cosa è successo e perchéè arrivata a farre suae l’interoty show di Canale 5., le causecontro ...

