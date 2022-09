Elenoire Ferruzzi convinta dell’interesse di Luca Salatino: “Si vergogna” (Di sabato 24 settembre 2022) Elenoire Ferruzzi nelle ultime ore sembra aver perso completamente quel comportamento allegro, leggero e aperto agli altri concorrenti che aveva prima. Dopo il confronto con Luca Salatino, avvenuto in seguito alla clip mostrata nella seconda puntata del Grande Fratello Vip 7, la vippona ha iniziato a criticare aspramente Ginevra Lamborghini e a lanciare pesanti accuse sull’ex tronista di Uomini e Donne. Lui, d’altro canto, totalmente ignaro di ciò, ha sofferto il distacco della sua ex compagna di chiacchierate e solo a fine giornata hanno ripreso il dialogo, ma ormai non è più lo stesso. Potrebbe interessarti: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 7 Elenoire Ferruzzi su Luca Salatino: “Classico esempio“ Ieri sera, l’influencer ha ... Leggi su tutto.tv (Di sabato 24 settembre 2022)nelle ultime ore sembra aver perso completamente quel comportamento allegro, leggero e aperto agli altri concorrenti che aveva prima. Dopo il confronto con, avvenuto in seguito alla clip mostrata nella seconda puntata del Grande Fratello Vip 7, la vippona ha iniziato a criticare aspramente Ginevra Lamborghini e a lanciare pesanti accuse sull’ex tronista di Uomini e Donne. Lui, d’altro canto, totalmente ignaro di ciò, ha sofferto il distacco della sua ex compagna di chiacchierate e solo a fine giornata hanno ripreso il dialogo, ma ormai non è più lo stesso. Potrebbe interessarti: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 7su: “Classico esempio“ Ieri sera, l’influencer ha ...

trash_italiano : Più che l'entrata di Pamela Prati ed Elenoire Ferruzzi al #GFVIP, io ho bisogno di vedere come Barbara parlerà di l… - GrandeFratello : Di certo ha le idee molto chiare... la DIVA di questa edizione DEVE essere lei. A lei del giudizio altrui, semplice… - trash_italiano : Dicembre 2022, Cinecittà La produzione del #GFVIP e Alfonso Signorini decidono di far entrare una nuova concorrent… - tuttopuntotv : Elenoire Ferruzzi convinta dell’interesse di Luca Salatino: “Si vergogna” #gfvip #gfvip7 #ElenoireFerruzzi… - Kefyan1 : Ed elenoire ha la faccia come il culo di chiamarla cessa. ELENOIRE FERRUZZI. #gfvip -