(Di sabato 24 settembre 2022) Eltesse l’elogio di Giacomo, ieri decisivo per la vittoriacontro l’Inghilterra in Nations League. “Giacomo, l’attaccante 22enne del Napoli, è entrato nella vita adulta venerdì nel corso di una partita inodore e insapore che ha seppellito l’Inghilterra, condannandola alla retrocessione”. “è stato ilpiùpenitente che, eliminata dai Mondiali, intraprende la traversata del deserto riformulandosi alla ricerca di germogli verdi nella sabbia. Il suo gol, l’1-0, è stato il risultato di un’ora dinei movimenti e nei controlli rischiosi dei palloni che volavano oltre i 60 metri di campo. Basandosi sull’insistenza, ha ottenuto ciò che sembrava improbabile ...

napolista : El Pais esalta #Raspadori: «Il giocatore più fantasioso dell’Italia, il gol è frutto della sua tenacia» «Inghilter… -

IlNapolista

Tra le barche d'epoca si è imposta Ciao(1944); tra le imbarcazioni classiche ha vinto Naïf (... chela forte tradizione marinara di Venezia e dell'Italia in generale. Una tradizione dalla ...... ha scritto Toni Nadal nell'editoria le pubblicato sul quotidiano 'El' . 'Per ora dobbiamo ... Toni Nadal non ha dubbi sul futuro di Carlos Alcaraz Mouratogloula mentalità vincente di Serena ... El Pais esalta Raspadori: «Il giocatore più fantasioso dell'Italia, il gol è frutto della sua tenacia» - ilNapolista