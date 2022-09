E' scattato il silenzio elettorale, ma di che cosa si tratta? Ecco le regole e le pene per chi le viola (Di sabato 24 settembre 2022) Domenica 25 settembre si vota per il nuovo Parlamento, dalla mezzanotte di sabato è scattato il silenzio elettorale, per dare la possibilità ai cittadini di riflettere (senza interferenze varie) sulla ... Leggi su globalist (Di sabato 24 settembre 2022) Domenica 25 settembre si vota per il nuovo Parlamento, dalla mezzanotte di sabato èil, per dare la possibilità ai cittadini di riflettere (senza interferenze varie) sulla ...

globalistIT : - Franco32656300 : @Viminale #Lamorgese il sig.#GiorgioMule' in violazione della legge sul silenzio elettorale scattato oggi 24 settem… - cesaantonini : @StefanoFassina @Mov5Stelle @GiuseppeConteIT Ma non è scattato il silenzio elettorale? - clodbutgold : RT @sdraiatiXCivati: Voi: è scattato il silenzio elettorale, non potete parlare di elezioni e Civati Noi: - GerolamoFazzini : Da mezzanotte è scattato il #SilenzioElettorale. Peccato che la norma (del 1956!) non si applichi a #Internet e ai… -