Dybala | “Gli ultimi anni alla Juventus non sono stati facili | un cambio di scena mi ha fatto bene”

(Di sabato 24 settembre 2022) 2022-09-22 09:11:51 Ecco quanto riportato poco fa, dSpagna, precisamente su Marca: paolo dibala Sta affrontando un momento chiave della sua carriera. Dopo aver lasciato il Juve quest’estate e diventare subito un idolo in Roma, l’argentino torna nella squadra di Scaloni a pochi mesi dal Mondiale. In un’intervista concessa a ESPN, racconta il suo arrivoRoma, il suo rapporto con Mourinho, l’accoglienza ricevuta dai tifosi romanisti, il suo ritorno in nazionale… Assenza nell’ultima partita con la Roma “Avevo fatica, mi sentivo come se non fossi al 100% e i medici lo sapevano. Era necessario saltare una partita prima di poter saltare un mese. Hanno capito, fortunatamente poi i risultati degli esamiandati”. Passaggio dRoma “In ...

tancredipalmeri : Inutile che gli juventini si dolgano per l’addio di Dybala. Tanto con questo Allegri non avrebbe mai reso così. M… - sportli26181512 : Argentina, Dybala e Di Maria fuori. Lautaro a segno nel tris all'Honduras: Gli uomini di Scaloni si impongono 3-0,… - fantapazzcom : Vince l’Italia, Demiral, Maignan, Milenkovic, Immobile, Osimhen, Dybala, Cuadrado, Miranchuk: le news di oggi. - ulde29 : @turtunz Quando parliamo di allenatori,dirigenti etc.guardiamo questa azione con Dybala Douglas costa e Higuain per… - ZonaBianconeri : RT @surfasport: ???? DYBALA “ALLA JUVE ULTIMI ANNI DIFFICILI, MI HA FATTO BENE CAMBIARE” ?? Intervistato da #ESPN, Paulo #Dybala ha parlato de… -

Ma nella testa qualcosafrullava. In Juventus - Olympiacos del 4 novembre, s'è capito cosa. In ...e Mandzukic alle spalle di Higuain . Aveva questi quattro giocatoroni e ha detto loro: se ...Solo per limitarci alla nazionale azzurra, Mancini aveva già dovuto registrarestop del ... Spera di non avere brutte notizie dall'Argentina, poi, la Roma, per quanto riguarda, che aveva già ...L’argentino ha visto il match dalle tribuna Vince l’Argentina per 3-0 contro l’Honduras. Nell’amichevole di questa notte sono andati a segno Lautaro Martinez e Messi con una doppietta. Paulo Dybala in ...MIAMI (STATI UNITI) - Trascinata da Lionel Messi, autore di una doppietta e da Lautaro Martinez, l'Argentina ha sconfitto l'Honduras 3-0 nel match amichevole disputato a Miami. Il tecnico Scaloni ha l ...