Dostoevskij aveva capito che è sempre al buio che si scopre la verità

Sarà anche stato un interior designer cupo e ripetitivo (ogni tugurio è lo stesso tugurio, e sono sempre e solo tuguri, mentre tra l'uno e l'altro si affanna un febbricitante, per raggiungere un altro febbricitante, con l'urgenza di esporre un dilemma filosofico senza dono della sintesi – l'agenda Dostoevskij è questa) ma l'autore delle Memorie del sottosuolo e di Delitto e castigo aveva capito tutto di tutto. E soprattutto una cosa: è sempre al chiuso e al buio che divampa la verità. Mai all'aperto, mai alla luce del sole. Ma quale sole? È sempre in stanze che "sembrano armadi" o in avanzi d'angolo affittati per cifre irrisorie, nicchie umide e gelide tra le pareti delle quali palpita una fiammella che resterà accesa per tutta la notte. Serena ...

