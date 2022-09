Doppio Malto, evoluzione italiana del pub (Di sabato 24 settembre 2022) Doppio Malto non è solo una birreria e un ristorante, ma un vero e proprio locale ludico e di mera convivialità, che si rivolge a una larghissima fascia di clienti, dalle famiglie agli appassionati di birra più esigenti. Qui tutti quanti si ritrovano per bere bene, mangiar bene e divertirsi. Insomma, è un concept tutto italiano del pub. Che nato come birrificio artigianale in Brianza, ora produce la sua ampia gamma di birre originalissime in Sardegna, a Iglesias. Birreria Doppio MaltoUn parco giochi per adulti\ Biliardo, biliardino, ping pong e in alcune sedi di Doppio Malto persino il basket. Lo spirito degli oltre trenta locali è quello di affiancare la passione per la sfida sportiva, anche fisica, al mondo della birra e della gastronomia. Nella nuova sede milanese, in via Dogana 1, ... Leggi su gqitalia (Di sabato 24 settembre 2022)non è solo una birreria e un ristorante, ma un vero e proprio locale ludico e di mera convivialità, che si rivolge a una larghissima fascia di clienti, dalle famiglie agli appassionati di birra più esigenti. Qui tutti quanti si ritrovano per bere bene, mangiar bene e divertirsi. Insomma, è un concept tutto italiano del pub. Che nato come birrificio artigianale in Brianza, ora produce la sua ampia gamma di birre originalissime in Sardegna, a Iglesias. BirreriaUn parco giochi per adulti\ Biliardo, biliardino, ping pong e in alcune sedi dipersino il basket. Lo spirito degli oltre trenta locali è quello di affiancare la passione per la sfida sportiva, anche fisica, al mondo della birra e della gastronomia. Nella nuova sede milanese, in via Dogana 1, ...

