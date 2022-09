Domani in oltre 51 milioni di italiani al voto nella tornata delle “prime volte” (Di sabato 24 settembre 2022) E' la tornata elettorale delle prime volte. E' la prima volta del voto in autunno, è la prima volta in cui verrà eletto il nuovo Parlamento disegnato dalla riforma costituzionale che taglia di un terzo i parlamentari. La Camera passerà da 630 a 400 seggi, il Senato da 315 a 200. E ancora: è la prima volta che, in virtù dell'approvazione di un'altra riforma di modifica costituzionale, si potrà votare per il Senato già a 18 anni e non a 25 come è sempre stato. E' la prima volta che alla variabile "generazione Z" - i nati tra il 1997 e il 2012 - si aggiungono per entrambe le Camere i nati nel 2014 andando a rappresentare una fetta di elettorato più ampio e fino all'ultimo, stando alle rilevazioni prima del black out dei sondaggi, molto incerto su chi e cosa votare. Forse perfino tentato ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 24 settembre 2022) E' laelettorale. E' la prima volta delin autunno, è la prima volta in cui verrà eletto il nuovo Parlamento disegnato dalla riforma costituzionale che taglia di un terzo i parlamentari. La Camera passerà da 630 a 400 seggi, il Senato da 315 a 200. E ancora: è la prima volta che, in virtù dell'approvazione di un'altra riforma di modifica costituzionale, si potrà votare per il Senato già a 18 anni e non a 25 come è sempre stato. E' la prima volta che alla variabile "generazione Z" - i nati tra il 1997 e il 2012 - si aggiungono per entrambe le Camere i nati nel 2014 andando a rappresentare una fetta di elettorato più ampio e fino all'ultimo, stando alle rilevazioni prima del black out dei sondaggi, molto incerto su chi e cosa votare. Forse perfino tentato ...

