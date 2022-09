Diversi seggi bloccati in Bergamasca: schede con il nome sbagliato di una candidata di Sinistra Italiana (Di sabato 24 settembre 2022) Bergamo. Sarebbero alcune decine di seggi quelli bloccati o ricostituiti nella serata di sabato 24 settembre in Bergamasca. I paesi che segnalano problemi sarebbero Zogno, Scanzorosciate, Dalmine, Stezzano ma altri sono in corso di verifica. Il messaggio è piombato nel tardo pomeriggio: “”URGENTISSIMO-Prefettura Bergamo- Problematiche schede elettorali. È stato segnalato che alcune schede del collegio Plurinominale 1 – Collegi Uninominali 1 e 2 riportano parzialmente il nome del candidato della lista Alleanza Verdi Sinistra Elisabetta Maffioletti. Si prega di segnalare, contattando tutti i Presidenti di seggio se tale problema si è riscontrato in codesti comuni, quantificando il numero di schede interessate all’indirizzo email”. Segue ... Leggi su bergamonews (Di sabato 24 settembre 2022) Bergamo. Sarebbero alcune decine diquellio ricostituiti nella serata di sabato 24 settembre in. I paesi che segnalano problemi sarebbero Zogno, Scanzorosciate, Dalmine, Stezzano ma altri sono in corso di verifica. Il messaggio è piombato nel tardo pomeriggio: “”URGENTISSIMO-Prefettura Bergamo- Problematicheelettorali. È stato segnalato che alcunedel collegio Plurinominale 1 – Collegi Uninominali 1 e 2 riportano parzialmente ildel candidato della lista Alleanza VerdiElisabetta Maffioletti. Si prega di segnalare, contattando tutti i Presidenti dio se tale problema si è riscontrato in codesti comuni, quantificando il numero diinteressate all’indirizzo email”. Segue ...

