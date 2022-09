DIRETTA MotoGP | GP Motegi 2022 LIVE | Bagnaia 12° sul bagnato | pole di Marquez Griglia di partenza

Leggi su oasport

(Di sabato 24 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI10.05 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata. Un saluto sportivo. 10.02 Ad ogni modo, come ormai siamo abituati, arriva la pioggia e gli italiani scompaiono. L’unico in top10 è Luca Marini, 10°. 9.59 Ciò che consola parzialmenteè che gli avversari Aleix Espargarò (6°) e Fabio Quartararo (9°) non abbiano sfruttato completamente la sua debacle. Domani si annuncia una gara pazza, con tanti piloti come Marce Zarco che si prenderanno anche diversi rischi pur di vincere. 9.57non può di certo prendersela con il meteo: in Asia si sa che la pioggia è frequente, è molto probabile (per non dire scontato) che arrivi anche a Sepang e Buriram. Per vincere il Mondiale, ...