Dieta, l’esperta: “Più difficile dimagrire per i vegetariani, ecco cosa evitare” (Di sabato 24 settembre 2022) (Adnkronos) – Verdure e piatti vegetali sempre alleati della linea? Non è poi cosi scontato. “Seguire una Dieta dimagrante per i vegetariani può essere talvolta molto più difficile di quanto si pensi”, spiega all’Adnkronos Salute Silvia Barrucco, nutrizionista e medico termale alle Terme di Chianciano dove, il più delle volte, il percorso di ‘remise en forme’ parte proprio da una revisione del regime alimentare che deve tenere conto delle scelte a tavola, etiche o che si considerano più salutari. “Le persone che scelgono di essere vegetariane sono spesso convinte di seguire un’alimentazione più adatta alla perdita di peso ma in realtà incontrano molte più difficoltà delle persone onnivore, perché l’eliminazione dei cibi animali fa sì che la Dieta si basi molto sui carboidrati, come riso, cereali, pasta, pane”, dice ... Leggi su italiasera (Di sabato 24 settembre 2022) (Adnkronos) – Verdure e piatti vegetali sempre alleati della linea? Non è poi cosi scontato. “Seguire unadimagrante per ipuò essere talvolta molto piùdi quanto si pensi”, spiega all’Adnkronos Salute Silvia Barrucco, nutrizionista e medico termale alle Terme di Chianciano dove, il più delle volte, il percorso di ‘remise en forme’ parte proprio da una revisione del regime alimentare che deve tenere conto delle scelte a tavola, etiche o che si considerano più salutari. “Le persone che scelgono di essere vegetariane sono spesso convinte di seguire un’alimentazione più adatta alla perdita di peso ma in realtà incontrano molte più difficoltà delle persone onnivore, perché l’eliminazione dei cibi animali fa sì che lasi basi molto sui carboidrati, come riso, cereali, pasta, pane”, dice ...

