Di Maio ha gli incubi del voto: il terrore del flop nella culla del reddito grillino (Di sabato 24 settembre 2022) La Campania si prepara al voto del 25 settembre per eleggere complessivamente 38 deputati e 18 senatori, 33 parlamentari in meno rispetto al 2018, e, come altrove, con una geografia dei collegi elettorali ridisegnata dal decreto legislativo 177/2020, con confini che spesso travalicano i perimetri provinciali. Alle urne sono chiamati 4.510.726 elettori, 2.379.167 concentrati a Napoli e provincia. Nel capoluogo, in totale, dovrebbero esprimere la propria preferenza 728.198 persone, e votano per la prima volta 3.245 elettori (di cui 1.686 maschi e 1.559 femmine) in 884 sezioni e 56 seggi speciali. Un dato da considerare, visto che l'argomento è stato tra i più discussi in campagna elettorale, è quello relativo al reddito di cittadinanza. Dal report statistico di agosto dell'Inps, la Campania ha 416.740 percettori su 3.515.428 totali in Italia, con un ...

