Di che cosa parliamo quando parliamo di bipopulismo italiano (Di sabato 24 settembre 2022) Ci sono Silvio Berlusconi e le «persone perbene» che l’amico Vladimir Putin avrebbe voluto mettere al governo di Kyjiv con un’operazione speciale che il Cavaliere avrebbe condotto militarmente in maniera diversa, tipo quando spiegava a Sacchi come schierare il Milan. C’è Matteo Salvini, armato di crocifisso, t-shirt putiniane e un canestro di parole in cirillico. C’è Giorgia Meloni con il suo faro illiberale Viktor Orbán e con quello golpista Steve Bannon, arricchiti da camerati che salutano Romano, dalla più improbabile classe dirigente d’Europa, naturalmente dopo i Cinquestelle, e da un tal Federico Mollicone che non riconosce le unioni civili, Peppa Pig e presto, si immagina, anche l’aborto, sempre sulla scia degli amici Orbán e Trump. Questo caravanserraglio di neo, ex, post fascisti pensa di poter governare l’Italia. Auguri a loro e a tutti noi. Vedremo nei ... Leggi su linkiesta (Di sabato 24 settembre 2022) Ci sono Silvio Berlusconi e le «persone perbene» che l’amico Vladimir Putin avrebbe voluto mettere al governo di Kyjiv con un’operazione speciale che il Cavaliere avrebbe condotto militarmente in maniera diversa, tipospiegava a Sacchi come schierare il Milan. C’è Matteo Salvini, armato di crocifisso, t-shirt putiniane e un canestro di parole in cirillico. C’è Giorgia Meloni con il suo faro illiberale Viktor Orbán e con quello golpista Steve Bannon, arricchiti da camerati che salutano Romano, dalla più improbabile classe dirigente d’Europa, naturalmente dopo i Cinquestelle, e da un tal Federico Mollicone che non riconosce le unioni civili, Peppa Pig e presto, si immagina, anche l’aborto, sempre sulla scia degli amici Orbán e Trump. Questo caravanserraglio di neo, ex, post fascisti pensa di poter governare l’Italia. Auguri a loro e a tutti noi. Vedremo nei ...

