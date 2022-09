Defunti come concime, il "compostaggio umano" diventa legge: ecco dove (Di sabato 24 settembre 2022) I Defunti potranno essere usati come concime per l'agricoltura. Dopo Washington, Colorado, Vermont e Oregon anche lo stato della California ha legalizzato il "compostaggio umano" a partire dal 2027. La legge proposta dalla deputata Cristina Garcia e firmata dal governatore democratico Gavin Newsom prevede infatti che i resti umani potranno diventare concime per campi e giardini. Alla base della scelta destinata a far discutere c'è l'assunto che "con il cambiamento climatico e l'innalzamento del livello del mare che ci minacciano" è necessario "un metodo alternativo di smaltimento che non inquina", ha spiegato Garcia, come riporta il Los Angeles Times. Secondo una stima del National Geographic, le cremazioni negli Stati Uniti producono ... Leggi su iltempo (Di sabato 24 settembre 2022) Ipotranno essere usatiper l'agricoltura. Dopo Washington, Colorado, Vermont e Oregon anche lo stato della California ha legalizzato il "" a partire dal 2027. Laproposta dalla deputata Cristina Garcia e firmata dal governatore democratico Gavin Newsom prevede infatti che i resti umani potrannoreper campi e giardini. Alla base della scelta destinata a far discutere c'è l'assunto che "con il cambiamento climatico e l'innalzamento del livello del mare che ci minacciano" è necessario "un metodo alternativo di smaltimento che non inquina", ha spiegato Garcia,riporta il Los Angeles Times. Secondo una stima del National Geographic, le cremazioni negli Stati Uniti producono ...

