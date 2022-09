Dampyr | ecco finalmente il trailer ufficiale del film che darà il via al Bonelli Cinematic Universe

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 24 settembre 2022) Eagle Pictures ha pubblicatoil primodi ““, iltratto dall’omonima serie a fumetti creata da Mauro Boselli e Maurizio Colombo e pubblicata da SergioEditore. Questa attesa pellicola uscirà nelle sale italiane il prossimo 28 Ottobre, in contemporanea con la première mondiale in compagnia del cast che si terrà al Lucca Comics & Games, in occasione della serata inaugurale del noto Festival sul mondo dei fumetti e dell’intrattenimento. Ilavrà l’arduo compito di portare sul grande schermo uno dei fumetti più longevi e di successo dellae al contempo di gettare delle solide basi per il ““, il nuovo ed ambizioso ...