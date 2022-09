Dalle urne a palazzo Chigi, ecco tutti i passi necessari (Di sabato 24 settembre 2022) AGI - Chiuse le urne, chi vince governa? No, non è così facile e sicuramente non è così immediato. Serve infatti almeno qualche settimana, da quattro a dodici stando ai precedenti, per passare dall'espressione della volontà popolare alla nascita di un governo. Certo, più è chiaro il risultato e meno tempo serve, ma ecco tutti i passaggi istituzionali e di prassi comunque necessari. Proclamazione degli eletti Una volta terminato lo scrutinio dei voti, nelle ore successive alle elezioni, si attende qualche giorno per la proclamazione degli eletti da parte degli uffici elettorali presso le Corti d'appello. Probabilmente quest'anno tale passaggio sarà un po' complicato dalla presenza di una nuova e mai sperimentata legge costituzionale, che ha 'tagliato' i parlamentari portandoli da 945 a 600. Prima seduta delle ... Leggi su agi (Di sabato 24 settembre 2022) AGI - Chiuse le, chi vince governa? No, non è così facile e sicuramente non è così immediato. Serve infatti almeno qualche settimana, da quattro a dodici stando ai precedenti, per passare dall'espressione della volontà popolare alla nascita di un governo. Certo, più è chiaro il risultato e meno tempo serve, mai passaggi istituzionali e di prassi comunque. Proclamazione degli eletti Una volta terminato lo scrutinio dei voti, nelle ore successive alle elezioni, si attende qualche giorno per la proclamazione degli eletti da parte degli uffici elettorali presso le Corti d'appello. Probabilmente quest'anno tale passaggio sarà un po' complicato dalla presenza di una nuova e mai sperimentata legge costituzionale, che ha 'tagliato' i parlamentari portandoli da 945 a 600. Prima seduta delle ...

