Gazzetta_it : Dalla Egonu alla Castillo, ecco tutte le stelle del Mondiale #volley - NovareseVolante : In un modo o nell'altro Novara avrà sempre a che fare con Paola Egonu...Sorteggio sfortunato?Mah,dalla seconda fasc… -

La Gazzetta dello Sport

Italia PaolaPaolaLa star della pallavolo italiana. Paolaa 23 anni è senza dubbio la donna copertina dell'Italvolley. Un metro e 93 cm di potenza devastante (per le avversarie) su ......Fersino e Caterina Bosetti sono le cinque giocatrici innestate sul gruppo di nove reduci... Paola" inutile dirlo - nel ruolo di opposto (l'attaccante più forte, per chi fosse a digiuno di ... Dalla Egonu alla Castillo, ecco tutte le stelle del Mondiale (Carlo Lisi per iVolleymagazine.it) I grandi opposti fanno le grandi squadre e da questo punto di vista l’Italia ha una delle pretendenti al trono di regina più importandi: Paola Egonu da Cittadella, ...Gentile utente ti informiamo che gli articoli 4 e 6 delle “Condizioni di Utilizzo dei Servizi offerti tramite registrazione ai Lettori” relativi, in particolare, all’accesso ai contenuti e alle notizi ...