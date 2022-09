Da Twitter – #Juventus | Le parole di Massimiliano #Allegri in conferenza stampa …

(Di sabato 24 settembre 2022) Il re del calciomercato ha confermato dal suo profilouna notizia molto interessante che potrebbe lasciare polemiche fra le tifoserie:Lediinstampahttps://t.co/o4erltJUVS — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) September 17, 2022 A conferma dell’interesse sull’argomento, questo tweet del re del calciomercato ha attualmente raccolto 3 retweet e 87 “cuoricini”. A breve altri aggiornamenti? Source by Gianluca Di Marzio L'articolo DaLediinproviene da JustCalcio.com.

Cyber Security 360

Cda. Marcello Chirico scrive sul proprio profilo: DAtempestoso. Evidenziato un quadro finanziario grave, nonostante 2 aumenti di capitale. Secondo i revisori dei conti potrebbe venir compromessa la stessa continuità aziendale. ...Mathias Pogba , fratello di Paul centrocampista della, ha affidato ad un bot alcuni messaggi apparsi poco fa sul suo profilo. Ricordiamo che Mathias è attualmente in carcere. Chiaramente i messaggi usciti adesso sui social erano stati ... Account Twitter hackerato: cosa fare e come si rende sicuro Il giornalista Claudio Zuliani lancia una stoccata all'ex bianconero Denis Zakaria attraverso il suo profilo Twitter: "Domanda che mi sorge spontanea: come mai grandissimi ...Sul proprio account Twitter, Giovanni Capuano ha commentato così le interviste rilasciate da Zakaria e De Ligt nelle ultime ore: "Dopo #DeLigt tocca ...