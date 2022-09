Crozza-Cingolani alle prese con la crisi energetica: “Cosa faccio quando vado in ufficio? Guardo l’oroscopo…” (Di sabato 24 settembre 2022) Maurizio Crozza, nella prima puntata della nuova stagione di “Fratelli di Crozza” in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+, è tornato a interpretare Roberto Cingolani. Il ministro della Transizione Ecologica dispensa suggerimenti agli italiani per gestire la crisi energetica: “Allora, io consiglio di mettersi in casa una stufa a legna in attesa che arrivi la fissione nucleare nel 2060… 2070… meglio se con un boschetto di proprietà” “Live streaming ed episodi completi su discovery+ (www.discoveryplus.it)” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 24 settembre 2022) Maurizio, nella prima puntata della nuova stagione di “Fratelli di” in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+, è tornato a interpretare Roberto. Il ministro della Transizione Ecologica dispensa suggerimenti agli italiani per gestire la: “Allora, io consiglio di mettersi in casa una stufa a legna in attesa che arrivi la fissione nucleare nel 2060… 2070… meglio se con un boschetto di proprietà” “Live streaming ed episodi completi su discovery+ (www.discoveryplus.it)” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

