Cristina Quaranta rischia la squalifica Grande fratello Vip 7 | “Soleil Sorge? L’avrei affogata!”

(Di sabato 24 settembre 2022) Il nuovo cast delVip ha lavorato molto e, dopo Attilio Romita, la testa dipotrebbe cadere per una dichiarazione feroce su. Ecco le sue parole e il motivo dello sfogo Lo ha annunciato Alfonso Signorini in un’intervista prima dell’inizio della settima edizione delVip. “I partecipanti L'articolo proviene da KontroKultura.

GrandeFratello : Cristina Quaranta voce del Twitter già dalla prima interazione ?? #GFVIP - spacedown4 : Aver confuso per quasi una settimana Cristina Quaranta con D’avena che rincoglionito che sono #gfvip #gfvip7 - massimo_sais : Quest'anno al Gf ci sono i gemelli...Dopo la sosia di Laura Freddi , ovvero Cristina Quaranta... c'è anche la sosia… - maremalinconia : RT @xrealskin: Cristina Quaranta mi da così tante quelle vibes da Stefania Orlando che mi sento svenire #gfvip - maremalinconia : RT @iperesilienza: patrizia rossetti e cristina quaranta le nuove matilde brandi e mariateresa ruta #GFVIP -

In questi primi giorni della settima edizione del Gf Vip ci sono state le dure parole dinei riguardi di Soleil , una delle grandi protagoniste della scorsa edizione, con una chiosa finale: ' Io Soleil l'avrei presa e l'avrei affogata'. Ieri sera durante la puntata del ' ...GF Vip, Soleil Sorge "Patrizia Rossetti voleva 'affogarmi' La sfido a nuoto"/ E replica a"Ho preso le corna e di più" , ha rivelato la Rossetti al GF Vip, per poi aggiungere "L'...In questi primi giorni della settima edizione del Gf Vip ci sono state le dure parole di Cristina Quaranta nei riguardi di Soleil, una delle grandi protagoniste ...L'influencer risponde alle critiche che la conduttrice non le ha risparmiato durante una chiacchierata al Gf Vip.