Cristiano Ronaldo va ko e perde sangue dal naso | che scontro!

PRAGA (REPUBBLICA CECA) - Un duro scontro in Repubblica Ceca - Portogallo , gara valida per il girone di Nations League, ha messo ko Cristiano Ronaldo , soccorso dallo staff medico della sua nazionale.

