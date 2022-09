Covid, oggi nel Lazio 1.966 nuovi casi e 3 morti: rapporto positivi tamponi al 15,2% (Di sabato 24 settembre 2022) Covid Lazio. ‘Su un totale di 12.851 tamponi, oggi si registrano 1.966 nuovi casi positivi, sono 3 i decessi, 335 i ricoverati, 25 le terapie intensive e +1.184 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 15,2%. I casi a Roma città sono a quota 945’. Così si esprime in una nota l’assessore regionale alla sanità D’Amato. Leggi anche: Covid, oggi nel Lazio 2.039 nuovi casi e 3 decessi: rapporto al 13% Covid Lazio: i dati dalle Asl di oggi 24 settembre Asl (Distretto) nuovi casi Decessi Asl Roma 1 329 1 Asl ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 24 settembre 2022). ‘Su un totale di 12.851si registrano 1.966, sono 3 i decessi, 335 i ricoverati, 25 le terapie intensive e +1.184 i guariti. Iltraè al 15,2%. Ia Roma città sono a quota 945’. Così si esprime in una nota l’assessore regionale alla sanità D’Amato. Leggi anche:nel2.039e 3 decessi:al 13%: i dati dalle Asl di24 settembre Asl (Distretto)Decessi Asl Roma 1 329 1 Asl ...

