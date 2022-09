Covid oggi Lombardia, 4.081 nuovi casi e 14 morti. A Milano 1.045 nuovi casi (Di sabato 24 settembre 2022) (Adnkronos) – Sono 4.081 i nuovi contagi da coronavirus oggi, 24 settembre 2022 in Lombardia, secondo i dati Covid dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 14 morti per un totale di 42.489 decessi da inizio pandemia. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 25.644 tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività del 15,9%. I ricoveri ordinari negli ospedali lombardi sono 455, 30 in meno rispetto alla giornata di ieri, mentre quelli in terapia intensiva rimangono 8. In provincia di Milano i nuovi positivi sono 1.045. A Bergamo 432, a Brescia 599, a Como 311, a Cremona 134, a Lecco 156, a Lodi 92, a Mantova 229, a Monza e Brianza 276, a Pavia 194, a Sondrio 140 e a Varese 381. L'articolo ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 24 settembre 2022) (Adnkronos) – Sono 4.081 icontagi da coronavirus, 24 settembre 2022 in, secondo i datidell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 14per un totale di 42.489 decessi da inizio pandemia. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 25.644 tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività del 15,9%. I ricoveri ordinari negli ospedali lombardi sono 455, 30 in meno rispetto alla giornata di ieri, mentre quelli in terapia intensiva rimangono 8. In provincia dipositivi sono 1.045. A Bergamo 432, a Brescia 599, a Como 311, a Cremona 134, a Lecco 156, a Lodi 92, a Mantova 229, a Monza e Brianza 276, a Pavia 194, a Sondrio 140 e a Varese 381. L'articolo ...

