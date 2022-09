Covid oggi Italia, Iss: “Reinfezioni in risalita” (Di sabato 24 settembre 2022) (Adnkronos) – Risalgono le Reinfezioni da Sars-Cov-2 in Italia. Nell’ultima settimana la percentuale, sul totale dei casi segnalati, risulta in live aumento rispetto ai 7 giorni precedenti, attestandosi quasi al 16% (15,8%). E’ quanto emerge dal Report esteso dell’Istituto superiore di sanità sulla pandemia di Covid-19 in Italia, impatto delle infezioni ed efficacia vaccinale. “Dal 24 agosto 2021 al 21 settembre 2022 – si legge nel Report – sono stati segnalati 1.089.184 casi di reinfezione, pari al 6,2% del totale dei casi notificati nello stesso periodo”. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di sabato 24 settembre 2022) (Adnkronos) – Risalgono leda Sars-Cov-2 in. Nell’ultima settimana la percentuale, sul totale dei casi segnalati, risulta in live aumento rispetto ai 7 giorni precedenti, attestandosi quasi al 16% (15,8%). E’ quanto emerge dal Report esteso dell’Istituto superiore di sanità sulla pandemia di-19 in, impatto delle infezioni ed efficacia vaccinale. “Dal 24 agosto 2021 al 21 settembre 2022 – si legge nel Report – sono stati segnalati 1.089.184 casi di reinfezione, pari al 6,2% del totale dei casi notificati nello stesso periodo”. L'articolo proviene daSera.

