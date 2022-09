Covid oggi Italia, 22.265 contagi e 43 morti: bollettino 24 settembre (Di sabato 24 settembre 2022) (Adnkronos) – Sono 22.265 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 24 settembre 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 43 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 152.421 tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività al 14,6%. Le terapie occupate sono 126, otto in meno di ieri, mentre i ricoverati sono 3.293, venti in meno di ieri. LAZIO – Sono 1.966 i nuovi contagi da coronavirus oggi, 24 settembre 2022 nel Lazio, secondo i dati Covid dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 3 morti. ... Leggi su italiasera (Di sabato 24 settembre 2022) (Adnkronos) – Sono 22.265 i nuovida Coronavirus in, 242022, secondo i dati e i numeri– regione per regione – deldella Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 43. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 152.421 tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività al 14,6%. Le terapie occupate sono 126, otto in meno di ieri, mentre i ricoverati sono 3.293, venti in meno di ieri. LAZIO – Sono 1.966 i nuovida coronavirus, 242022 nel Lazio, secondo i datidell’ultimodella Regione. Da ieri sono stati registrati 3. ...

