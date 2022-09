Covid, le news. Il bollettino: 22.265 casi e 43 morti. Tasso positività al 14,6%. LIVE (Di sabato 24 settembre 2022) Sono 22.265 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i contagiati erano 21.085. Le vittime sono 43, in calo rispetto a ieri (49). Il Tasso è al 14,6%, in aumento rispetto al 13,9% di ieri. Via libera del ministero ai vaccini somministrati su richiesta a chi ha sopra i 12 anni. A fine mese via l'obbligo di mascherina anche su bus, metro e treni, dentro ospedali, ambulatori medici e Rsa Leggi su tg24.sky (Di sabato 24 settembre 2022) Sono 22.265 i nuovi contagi daregistrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i contagiati erano 21.085. Le vittime sono 43, in calo rispetto a ieri (49). Ilè al 14,6%, in aumento rispetto al 13,9% di ieri. Via libera del ministero ai vaccini somministrati su richiesta a chi ha sopra i 12 anni. A fine mese via l'obbligo di mascherina anche su bus, metro e treni, dentro ospedali, ambulatori medici e Rsa

