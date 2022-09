Covid Italia, oggi 22.265 casi. Bollettino 24 settembre 2022 - Cronaca - quotidiano.net (Di sabato 24 settembre 2022) Calano i ricoveri, sale il tasso di positività. I morti in un giorno sono 43. Il report Iss: in aumento le reinfezioni e l'incidenza tra i giovani Leggi su quotidiano (Di sabato 24 settembre 2022) Calano i ricoveri, sale il tasso di positività. I morti in un giorno sono 43. Il report Iss: in aumento le reinfezioni e l'incidenza tra i giovani

LaVeritaWeb : Veto di Fratelli d’Italia sui ministri di Draghi. Matteo Salvini: «Sceglieremo insieme». Coalizione ricompattata a… - Bruno19631 : RT @nonleggerlo: Salvini da Barbara D’Urso: “Sì, ho cambiato idea su Putin”. E sul lockdown sul Covid sulle alleanze su Roma/Napoli sul Ce… - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Covid, 22.265 positivi nelle ultime 24 ore in Italia e 43 vittime - - Italpress : Covid, 22.265 positivi nelle ultime 24 ore in Italia e 43 vittime - Kleli11 : RT @agambella: Domenica alle 7 apriranno i seggi per le elezioni politiche. Durante il periodo covid ci lamentavamo perché in altri stati s… -