Covid Italia, 22.265 contagi e 43 morti: bollettino 24 settembre (Di sabato 24 settembre 2022) (Adnkronos) - Sono 22.265 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 24 settembre 2022, secondo i dati e i numeri Covid - regione per regione - del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 43 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 152.421 tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività al 14,6%. Le terapie occupate sono 126, otto in meno di ieri, mentre i ricoverati sono 3.293, venti in meno di ieri. LAZIO - Sono 1.966 i nuovi contagi da coronavirus oggi, 24 settembre 2022 nel Lazio, secondo i dati Covid dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 3 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati ...

