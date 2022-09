Covid, in Lombardia 4.081 nuovi positivi, ricoveri in calo. A Bergamo +432 casi (Di sabato 24 settembre 2022) Coronavirus. I dati di sabato 24 settembre nel report del ministero della Salute. Effettuati oltre 25 mila tamponi, il tasso di positività è al 15,9%. Sul fronte ospedaliero sono stabili le terapie intensive, diminuiscono i ricoverati nei reparti. Leggi su ecodibergamo (Di sabato 24 settembre 2022) Coronavirus. I dati di sabato 24 settembre nel report del ministero della Salute. Effettuati oltre 25 mila tamponi, il tasso dità è al 15,9%. Sul fronte ospedaliero sono stabili le terapie intensive, diminuiscono i ricoverati nei reparti.

