Covid | da Remuzzi all’Ats | “Prenotatevi e ricevete la 4ª dose di vaccino”

Leggi su bergamonews

(Di sabato 24 settembre 2022) Bergamo. Una circolare del Ministero della Salute diramata nel pomeriggio di venerdì 23 settembre è chiara: la quartaverrà estesa – “su richiesta” – a tutte le persone con almeno 12 anni. I vaccini bivalenti – aggiornati a Omicron 1, Omicron 4 e 5 – “potranno essere resi disponibili su richiesta dell’interessato come secondadi richiamo – ovvero la quarta– per la vaccinazione dei soggetti di almeno 12 anni di età che abbiano già ricevuto la primadi richiamo da almeno 120 giorni”. È appunto un allargamento della platea, perché finora il “second booster” era riservato a over 60, over 12 “fragili”, donne in gravidanza, immunocompromessi e operatori sanitari; sempre la stessa circolare introduce la quintaper gli immunocompressi (per esempio chi ha ricevuto un trapianto o è in ...