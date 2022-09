Così il maltempo rischia di condizionare le elezioni

(Di sabato 24 settembre 2022) AGI - Sulla giornata dellepolitiche incombe il: rovesci intensi e anche grandinate sono previsti sull'Italia a partire da questa notte di sabato e poi per tutta la giornata di domenica, anche con rischi idrogeologici, di cui si è già avuto un primo, drammatico assaggio con l'alluvione nelle Marche di pochi giorni fa. Le previsioni meteo, che con il cambiamento climatico sono diventate negli ultimi anni molto più ondivaghe, stavolta sono univoche: domani pioverà, e anche tanto. La perturbazione approfitterà dell'allontanamento dell'anticiclone delle Azzorre, spiegano i meteorologi, che lascerà scoperto il nostro Paese e permetteràal flusso perturbato atlantico di agire indisturbato. Un paradosso per un voto maivicino all'estate, conclusa a livello astronomico appena quattro giorni prima, ...

