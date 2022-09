Così Facebook e WhatsApp evitano interferenze sulle elezioni italiane (Di sabato 24 settembre 2022) “Consapevoli che le nostre piattaforme continuano ad avere un ruolo nel dibattito pubblico sulle elezioni, lavoriamo attivamente per prevenire qualsiasi forma di abuso”. Forte dell’esperienza degli anni passati, Meta ha deciso di lanciare una sua campagna in vista delle elezioni italiane del 25 settembre, per evitare che sui suoi social network vengano diffuse fake news, che ci siano interferenze elettorali o che diventino luoghi dove venga promosso l’astensionismo al volo. Delle diverse misure prese in considerazione dall’azienda di Mark Zuckerberg, due sembrano andare proprio nella direzione di difendere l’elettore. La prima è forse quella più scontata ma, allo stesso tempo, più complessa. Ridurre il numero dei contenuti falsi, o che non trovano riscontro nella realtà, non è infatti un’operazione ... Leggi su formiche (Di sabato 24 settembre 2022) “Consapevoli che le nostre piattaforme continuano ad avere un ruolo nel dibattito pubblico, lavoriamo attivamente per prevenire qualsiasi forma di abuso”. Forte dell’esperienza degli anni passati, Meta ha deciso di lanciare una sua campagna in vista delledel 25 settembre, per evitare che sui suoi social network vengano diffuse fake news, che ci sianoelettorali o che diventino luoghi dove venga promosso l’astensionismo al volo. Delle diverse misure prese in considerazione dall’azienda di Mark Zuckerberg, due sembrano andare proprio nella direzione di difendere l’elettore. La prima è forse quella più scontata ma, allo stesso tempo, più complessa. Ridurre il numero dei contenuti falsi, o che non trovano riscontro nella realtà, non è infatti un’operazione ...

