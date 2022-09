Cosa mi ha risposto a tu per tu Sallusti smaschera Conte | figura ridicola | Video

(Di sabato 24 settembre 2022) Come Giuseppenessuno mai. Il direttore di Libero Alessandroride in faccia al leader del Movimento 5 Stelle, commentando la sua strategia a Zona Bianca su Rete 4. "Una parte del segreto del successo che sta avendo è che in campagna elettorale tutti i leader la sparano un po' grosse, ma come le ha sparate grosse di pallein questa campagna elettorale non ha eguali". Quindi un gustoso aneddoto personale che spiega, secondo, il "personaggio". Poche ore prima,si erano ritrovati di fronte nel salotto di DiMartedì su La7 per l'ultima puntata del talk di Giovanni Floris prima del voto. "Io ho provato a intervistato vis-à-vis in televisione e chiedergli: 'Presidente, che ore sono'. E lui ti rispondeva: 'E' ...

Marco02839896 : RT @Libero_official: 'Ma cosa c'entrano le ore, è martedì!': la surreale risposta di #GiuseppeConte ad #AlessandroSallusti. L'aneddoto a #Z… - Libero_official : 'Ma cosa c'entrano le ore, è martedì!': la surreale risposta di #GiuseppeConte ad #AlessandroSallusti. L'aneddoto a… - ShyDreamerIT : @0zen_ @Mary_mbarza Ho evitato di commentare 'a difesa' perché dopo aver letto la risposta del 'divulgatore' a cui… - aquilarealeee81 : #GFvip ha chiarito sin da subito di essere fidanzato ma Elen a questa cosa ha sempre risposto che secondo lei,Luca… - ApreaIleana : @OroBitty Lui cosa ha risposto? -

la Repubblica

Quando, qualche giorno fa, il premier Draghi in conferenza stampa hacon un 'no' a un'... 'A un giornalista risponde no, ma il vero problema è cherisponde se e quando glielo chiede il ...... come è successo a me, che ti vengano fatte le risonanze magnetiche per capire chehai nelle ...ma quando gli è stato chiesto di dichiarare apertamente il suo orientamento sessuale hacosì:... Cosa succede se non voto Chi e come devo votare La risposta a tutti i dubbi sulle elezioni Un ragazzo straniero è stato letteralmente linciato da alcuni passanti dopo che una donna lo aveva accusato di essersi denudato davanti alla figlia. «Negro di m... tornatene ...Quanto costa oggi spostarsi in aereo Sul tema è stata aperta un’indagine da parte del Codacons, che ha dato una risposta ...