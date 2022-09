Coronavirus in Italia, il bollettino del 24 settembre: 22.265 nuovi casi, i morti sono 43 (Di sabato 24 settembre 2022) Nelle ultime 24 ore sono stati 22.265 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia, mentre ieri erano stati 21.085. I tamponi effettuati sono 152.421 (ieri 151.607). La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi - quindi molecolari più antigenici rapidi - è al 14,6% (ieri era al 13,9%). sono 43 i morti, 8 i posti letto in meno occupati in terapia intensiva rispetto a ieri. È questo il quadro che emerge dal bollettino del Ministero della Salute del 24 settembre (AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE). Sul fronte dei ricoveri - dato cruciale in questo momento per comprendere l'andamento della pandemia - i pazienti Covid in terapia intensiva sono in totale 126, con 7 nuovi ... Leggi su tg24.sky (Di sabato 24 settembre 2022) Nelle ultime 24 orestati 22.265 idiregistrati in, mentre ieri erano stati 21.085. I tamponi effettuati152.421 (ieri 151.607). La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi - quindi molecolari più antigenici rapidi - è al 14,6% (ieri era al 13,9%).43 i, 8 i posti letto in meno occupati in terapia intensiva rispetto a ieri. È questo il quadro che emerge daldel Ministero della Salute del 24(AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE). Sul fronte dei ricoveri - dato cruciale in questo momento per comprendere l'andamento della pandemia - i pazienti Covid in terapia intensivain totale 126, con 7...

GCirinei : RT @SkyTG24: Coronavirus in Italia, il bollettino del 24 settembre: 22.265 nuovi casi, i morti sono 43 - Chilhon2016Lap : RT @SkyTG24: Coronavirus in Italia, il bollettino del 24 settembre: 22.265 nuovi casi, i morti sono 43 - SkyTG24 : Coronavirus in Italia, il bollettino del 24 settembre: 22.265 nuovi casi, i morti sono 43 - NoiNotizie : #coronavirus: #Italia, 422999 attualmente positivi a test (+6233 in un giorno) con 176867 decessi (43) e 21684946 g… - fanpage : I nuovi contagi registrati #Covid #24settembre -