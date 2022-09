Coronavirus, 43 morti e 22.265 casi. Sale il tasso di positività al 14,6% (Di sabato 24 settembre 2022) Il bollettino del 24 settembre 2022 I contagi da Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore salgono a quota 22.265. Il dato registrato dal bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute appare in crescita rispetto al numero di ieri 24 settembre, quando i positivi al virus erano stati 21.085. Sul fronte dei decessi la curva invece si mostra in calo: nelle ultime 24 ore sono 43 le vittime legate al virus, ieri 49. Per un totale di morti da inizio emergenza pari a 176.867. Gli attualmente positivi raggiungono quota 422.999. La situazione negli ospedali Per quanto riguarda la pressione nelle strutture sanitarie, il bollettino giornaliero della Protezione Civile registra 7 nuovi ingressi in terapia intensiva (ieri 15). Il totale di persone positive al virus ricoverate in area critica scendono a quota 126 contro le 134 di ieri. ... Leggi su open.online (Di sabato 24 settembre 2022) Il bollettino del 24 settembre 2022 I contagi dain Italia nelle ultime 24 ore salgono a quota 22.265. Il dato registrato dal bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute appare in crescita rispetto al numero di ieri 24 settembre, quando i positivi al virus erano stati 21.085. Sul fronte dei decessi la curva invece si mostra in calo: nelle ultime 24 ore sono 43 le vittime legate al virus, ieri 49. Per un totale dida inizio emergenza pari a 176.867. Gli attualmente positivi raggiungono quota 422.999. La situazione negli ospedali Per quanto riguarda la pressione nelle strutture sanitarie, il bollettino giornaliero della Protezione Civile registra 7 nuovi ingressi in terapia intensiva (ieri 15). Il totale di persone positive al virus ricoverate in area critica scendono a quota 126 contro le 134 di ieri. ...

GCirinei : RT @SkyTG24: Coronavirus in Italia, il bollettino del 24 settembre: 22.265 nuovi casi, i morti sono 43 - vnewsita : #Coronavirus, il #bollettino NAZIONALE di oggi. La situazione in #Campania - Chilhon2016Lap : RT @SkyTG24: Coronavirus in Italia, il bollettino del 24 settembre: 22.265 nuovi casi, i morti sono 43 - SkyTG24 : Coronavirus in Italia, il bollettino del 24 settembre: 22.265 nuovi casi, i morti sono 43 - fanpage : I nuovi contagi registrati #Covid #24settembre -