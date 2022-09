Coronavirus, 1.117 nuovi casi, età media 42 anni. Cinque i decessi (Di sabato 24 settembre 2022) Dall'ultimo bollettino quotidiano sono stati eseguiti 779 tamponi molecolari e 6.511 tamponi ... Copyright © Valdelsa.net Leggi su valdelsa (Di sabato 24 settembre 2022) Dall'ultimo bollettino quotidiano sono stati eseguiti 779 tamponi molecolari e 6.511 tamponi ... Copyright © Valdelsa.net

cascinanotizie : Coronavirus, 120 nuovi casi a Pisa e provincia In Toscana sono 1.117, tasso di positività regionale del 15,3%. Più… - GrossetoNotizie : Coronavirus: 1.117 nuovi casi, 403 guarigioni, 5 decessi, 5 ricoveri in più in Toscana - ilGiunco : Coronavirus Toscana: 1.117 nuovi casi e cinque morti. I ricoverati sono 166 - - Antipeppe : @539th tappa in Toscana 1.117 vs 819 +205 sull'atteso ?? +5 ricoveri uti stabili +5 decessi +5 ricoveri sull'attes… - teleischia : CORONAVIRUS. DATI NAZIONALI 17 SETTEMBRE, 117.154 I CONTAGI E 15.883 GUARITI NELLE ULTIME 24 ORE -