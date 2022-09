Coppie gay ‘illegali’: è questo il futuro che ci attende? (Di sabato 24 settembre 2022) Quando si tratta di diritti civili, ci immaginiamo che una società possa solo progredire in meglio, cioè verso la piena integrazione di esclusi ed emarginati. Le parole di Federico Mollicone, responsabile cultura di Fratelli d’Italia, mostrano invece come un radicale cambiamento di rotta sia sempre possibile e che pertanto i diritti civili non debbano mai darsi per definitivamente acquisiti. Classe 1970, prima consigliere a Roma per Alleanza Nazionale e poi deputato per Fratelli d’Italia, Mollicone sul suo sito personale dichiara di voler “riscattare l’Italia dal degrado e dal declino ricostruendo la buona politica fondata sull’onestà, il merito, la partecipazione, la competenza”. Di competenza, però, ne dimostra ben poca quando dichiara, senza alcun tentennamento, che “in Italia le Coppie omosessuali non sono legali, non sono ammesse”. Le posizioni del suo partito ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 24 settembre 2022) Quando si tratta di diritti civili, ci immaginiamo che una società possa solo progredire in meglio, cioè verso la piena integrazione di esclusi ed emarginati. Le parole di Federico Mollicone, responsabile cultura di Fratelli d’Italia, mostrano invece come un radicale cambiamento di rotta sia sempre possibile e che pertanto i diritti civili non debbano mai darsi per definitivamente acquisiti. Classe 1970, prima consigliere a Roma per Alleanza Nazionale e poi deputato per Fratelli d’Italia, Mollicone sul suo sito personale dichiara di voler “riscattare l’Italia dal degrado e dal declino ricostruendo la buona politica fondata sull’onestà, il merito, la partecipazione, la competenza”. Di competenza, però, ne dimostra ben poca quando dichiara, senza alcun tentennamento, che “in Italia leomosessuali non sono legali, non sono ammesse”. Le posizioni del suo partito ...

