fisco24_info : Consumi: Findomestic, forte divario famiglie Nord-Sud: Nella classifica, prima regione meridionale è al 75/o posto -

Prima Milano Ovest

Secondo l'Osservatorio, realizzato in collaborazione con Prometeia, i capoluoghi del nord dominano nelle prime posizioni dove troviamo anche Biella (3.342 euro) e Verona (3.288) ...... si focalizza anche su temi decisivi come i, le modalità di ricarica e gli incentivi . Il ... Secondo i dati raccolti dall'Osservatorio, il 38% degli italiani non sa che esistono ... Perché il prestito al consumo è efficace e semplice da richiedere Modena (3.482 euro/famiglia), Trento (3.459 euro) e Monza-Brianza (3.392 euro): sono le tre province italiane con la spesa media più alta per famiglia nell'acquisto di beni durevoli nel 2021. (ANSA) ...Un italiano su 2 sceglierà auto ibride, ma il 77% ritiene di non conoscerle in maniera approfondita. Uno studio recente* ha analizzato il livello di ...