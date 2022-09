Concorso Dogane, in Senato il caso degli indagati promossi: “L’Agenzia chiarisca”. L’ente: “Fatte valutazioni caso per caso” (Di sabato 24 settembre 2022) Tutto partì da un funzionario delle Finanze cacciato di peso dal Concorso perché “trovato in possesso di libri fotocopiati”. A distanza di nove anni, quel funzionario è diventato un dirigente di ruolo delle Dogane da 120mila euro l’anno. E come lui, altri candidati-copioni, tra cui quattro indagati, che il vertice delL’Agenzia ha denunciato per truffa, salvo promuoverli pochi mesi dopo “per via fiduciaria”, attribuendo loro quell’incarico che non erano riusciti a ottenere copiando. Incarichi che mai avrebbero potuto assumere, a rigor di logica, qualora l’amministrazione li avesse sanzionati per atti tanto contrari ai loro “doveri d’ufficio”. Promozioni “d’ufficio” che sono fumo negli occhi degli altri dipendenti. Soprattutto di chi quei brogli aveva denunciati, ricevendo ben altro “trattamento”. Il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 24 settembre 2022) Tutto partì da un funzionario delle Finanze cacciato di peso dalperché “trovato in possesso di libri fotocopiati”. A distanza di nove anni, quel funzionario è diventato un dirigente di ruolo delleda 120mila euro l’anno. E come lui, altri candidati-copioni, tra cui quattro, che il vertice delha denunciato per truffa, salvo promuoverli pochi mesi dopo “per via fiduciaria”, attribuendo loro quell’incarico che non erano riusciti a ottenere copiando. Incarichi che mai avrebbero potuto assumere, a rigor di logica, qualora l’amministrazione li avesse sanzionati per atti tanto contrari ai loro “doveri d’ufficio”. Promozioni “d’ufficio” che sono fumo negli occhialtri dipendenti. Soprattutto di chi quei brogli aveva denunciati, ricevendo ben altro “trattamento”. Il ...

