Come vincerà il centrodestra: tre scenari per i risultati delle elezioni del 25 settembre (Di sabato 24 settembre 2022) Che il centrodestra sia in grande vantaggio alle elezioni del 25 settembre lo hanno mostrato tutti i sondaggi prima dello stop. Ma saranno le dimensioni della vittoria di Giorgia Meloni, Silvio Berlusconi e Matteo Salvini a determinare cosa succederà nella prossima legislatura. E tra le voci di una rimonta del Movimento 5 Stelle al Sud e quelle di un quasi-pareggio al Senato, ce n'è abbastanza per determinare tre diversi scenari per la vittoria del centrodestra. Tra quello di una vittoria netta, che porterebbe Meloni a Palazzo Chigi con una salda maggioranza. E quello di una vittoria monca. Con una vittoria a Palazzo Madama in discussione. E tutto quello che ne consegue. Mentre gli occhi del mondo in ansia per la guerra in Ucraina sono puntati tutti sull'Italia. Tre opzioni per Giorgia Meloni ...

