Come va il referendum della Russia nei territori occupati dell'Ucraina, tra votazioni «con i mitra» ed elettori prelevati casa per casa – Il video (Di sabato 24 settembre 2022) Militari che scortano la gente a votare armati di mitra, banchetti improvvisati per le strade delle città, uomini dell'esercito che vanno casa per casa a offrire la scheda per il voto. Sono iniziate ieri, 23 settembre, le votazioni per il referendum nelle regioni ucraine del Donbass occupate dalle truppe russe: Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia e Cherson. Se da un lato le agenzie stampa di Mosca, Come Tass, riportano video e commenti di persone entusiaste di entrare a far parte della «patria russa», quelle ucraine presentano scenari i cui i residenti sono costretti a votare. Flash news ha pubblicato diversi video che mostrano militari russi, riconoscibili dalle fasce bianche legate al braccio o alla ...

