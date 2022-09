“Come una tiranna”. Rivelazioni al veleno su Meghan: il libro che la fa a pezzi (Di sabato 24 settembre 2022) Quando ancora era un membro attivo per The Firm, la Famiglia Reale, Meghan Markle, la duchessa di Sussex, faticava a capire il senso dei bagni di folla tra i sudditi e dello stringere mani a sconosciuti. E una volta, durante il tour della coppia in Australia, parlando allo staff, sbottò: «Non capisco perché non mi paghino per tutto questo». È una delle Rivelazioni (velenosette) di un libro destinato nuovamente a scuotere la Casa reale britannica, ‘Courtiers: The hidden Power behind the Crown'. Un ritratto al vetriolo dei Sussex, appena rientrati negli Stati Uniti dopo i funerali della regina Elisabetta II. L'autore Valentine Low, da 15 anni corrispondente di The Times per la Casa Reale, racconta una serie di aneddoti riguardanti il rapporto che la coppia aveva con i propri dipendenti, la percezione che i due avevano ... Leggi su iltempo (Di sabato 24 settembre 2022) Quando ancora era un membro attivo per The Firm, la Famiglia Reale,Markle, la duchessa di Sussex, faticava a capire il senso dei bagni di folla tra i sudditi e dello stringere mani a sconosciuti. E una volta, durante il tour della coppia in Australia, parlando allo staff, sbottò: «Non capisco perché non mi paghino per tutto questo». È una dellesette) di undestinato nuovamente a scuotere la Casa reale britannica, ‘Courtiers: The hidden Power behind the Crown'. Un ritratto al vetriolo dei Sussex, appena rientrati negli Stati Uniti dopo i funerali della regina Elisabetta II. L'autore Valentine Low, da 15 anni corrispondente di The Times per la Casa Reale, racconta una serie di aneddoti riguardanti il rapporto che la coppia aveva con i propri dipendenti, la percezione che i due avevano ...

