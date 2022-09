sportli26181512 : Collina: 'Var? L'avrei voluto durante la mia carriera. Il fuorigioco semiautomatico alzerà l'asticella': Pierluigi… - Luca_Cilli : #Collina: 'L'uomo per sua natura non è infallibile, per cui avere un salvagente quando serve sicuramente è importan… - Luca_Cilli : Pierluigi #Collina a @TuttoMercatoWeb: 'La VAR serve ad evitare che venga commesso un errore. Per un arbitro è un v… -

Calciomercato.com

Commenta per primo Pierluigi, presidente della commissione arbitri FIFA , è intervenuto al Festival dello Sport di ...- 'L'uomo per sua natura non è infallibile, per cui avere un salvagente ...Ah, i bei tempi in cui senzala Roma perdeva lo scudetto per questioni di centimetri. E quando ... E ancora, su Bologna: "Si alza sempre lenta come un tempo l'alba magica in. Ma non provo ... Collina: 'Var L'avrei voluto durante la mia carriera. Il fuorigioco semiautomatico alzerà l'asticella' Il presidente del Comitato arbitrale Fifa a sei anni dall introduzione della tecnologia: 'All epoca sembrava un sogno, ma eravamo fiduciosi e abbiamo avuto .... Una giornata storica. All'epoca non lav ...Ah, i bei tempi in cui senza Var la Roma perdeva lo scudetto per questioni di centimetri ... E ancora, su Bologna: “Si alza sempre lenta come un tempo l’alba magica in collina. Ma non provo più quando ...