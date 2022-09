Cipro | gli Usa tolgono l’embargo alla vendita di armi La mossa piace al governo greco e fa salire la tensione con la Turchia

(Di sabato 24 settembre 2022) Il Dipartimento di Stato americano ha annunciato con un comunicato ufficiale la fine delsulleimposto nel 1974 nei confronti del-cipriota. Secondo gli Usa, Nicosia avrebbe soddisfatto le condizioni necessarie per poter ricevere materiale bellico prodotto negli Stati Uniti a partire dall’anno fiscale 2023, dopo l’approvazione ad ottobre di un emendamento al Regolamento sul traffico internazionale di. L’anno prossimo, dunque, ildi Nicosia potrà acquistare materiale militare anche dagli Stati Uniti, superando così le restrizioni imposte da Washington nel 1987 per favorire la riconciliazione per via diplomatica delle due parti dell’isola, divisa dal 1974 tra-ciprioti e turco-ciprioti. Ad oggi però gli sforzi per raggiungere ...

FrancaFerrari4 : Qualcuno conterà le 'astensioni' alle #ElezioniPolitiche2022 dovute alla mancanza del #votofuorisede ? Italia, Cip… - LuigiF97101292 : RT @Lukyluke311: L'UE ?????? ha imposto linee guida che vietano gli incontri bilaterali con la Russia Il messaggio è stato trasmesso da Cipro… - missypippi : RT @Lukyluke311: L'UE ?????? ha imposto linee guida che vietano gli incontri bilaterali con la Russia Il messaggio è stato trasmesso da Cipro… - cip_the : CIPRO. Gli Stati Uniti hanno rimosso l’embargo in vigore dal 1984 che vietava le esportazioni di armi a Cipro. G… - Samira1577 : RT @Lukyluke311: L'UE ?????? ha imposto linee guida che vietano gli incontri bilaterali con la Russia Il messaggio è stato trasmesso da Cipro… -

Notizie Geopolitiche

Luceverde Roma Buongiorno ben trovati dalla redazione e pochispostamenti sul grande raccordo anulare tratto Urbano della A24 Roma L'Aquila in città traffico ...incidente in direzione di viaa ......potrebbe portare all'automatica conquista del primo posto e dell'altro all'ultimo posto per... Nella League C invece alle 18 c'è Irlanda del Nord - Kosovo e alle 20:45- Grecia. Restando in ... Cipro. Gli Usa revocano l’embargo sulle armi Sembra che, in Israele, siano stati rinvenuti ben otto reperti del Mondo Antico contenenti residui di pianta di papavero da oppio.Il pronostico della partita tra Cipro e Grecia valida per la quinta giornata della Nations League: interessante l'Over 2.5 ...