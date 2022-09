Ciclismo, Mondiali Wollongong 2022: Van Vleuten vince prova in linea, terza Silvia Persico (Di sabato 24 settembre 2022) I risultati e la classifica della prova in linea femminile ai Mondiali di Ciclismo di Wollongong 2022. A vincere è una strepitosa Annemiek Van Vleuten, autrice di una gara semplicemente commovente: gareggia con il gomito destro fratturato dopo la caduta subita in settimana, fa il lavoro sporco per la Marianne Vos, e poi, dal gruppetto di inseguimento, negli ultimi scampoli di gara fa partire un’azione letale che coglie di sorprese il resto delle contendenti. Secondo posto per Lotte Kopecky, terza Silvia Persico, che quindi vince il bronzo iridato. C’è però rammarico per l’Italia, che ha mancato un grande risultato dopo la bellissima prova di Elisa Longo Borghini ... Leggi su sportface (Di sabato 24 settembre 2022) I risultati e la classifica dellainfemminile aididi. Are è una strepitosa Annemiek Van, autrice di una gara semplicemente commovente: gareggia con il gomito destro fratturato dopo la caduta subita in settimana, fa il lavoro sporco per la Marianne Vos, e poi, dal gruppetto di inseguimento, negli ultimi scampoli di gara fa partire un’azione letale che coglie di sorprese il resto delle contendenti. Secondo posto per Lotte Kopecky,, che quindiil bronzo iridato. C’è però rammarico per l’Italia, che ha mancato un grande risultato dopo la bellissimadi Elisa Longo Borghini ...

