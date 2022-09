Ciclismo | Mondiali 2022 | Zoe Bäckstedt si conferma campionessa del mondo tra le juniores Francesca Pellegrini quarta

(Di sabato 24 settembre 2022) Zoefa il bis aidi. Nel giorno del suo diciottesimo compleanno la britannica si è resa protagonista di una prestazione incredibile e, dopo l’oro nella prova a cronometro, ha vinto anche la gara in linea davanti alla francese Eglantine Rayer (+2’07”) e all’olandese Nienke Vinke (+2’07”). Per la nativa di Pontyclun si tratta di unain questa specialità dopo il trionfo in Belgio nella scorsa stagione. In casa Italiae ottava Eleonora Ciabocco.ha avuto una condotta di gara perfetta. La figlia d’arte è partita dopo 10 km (67.2 i km totali della prova) e ha accumulato subito vantaggio sulle avversarie. La prima a muoversi per provare a ricucire lo strappo è ...

Eurosport_IT : ???????????????? ????????????????!!!!! ???????? Vittoria Guazzini è la campionessa del mondo a crono Under 23! - zazoomblog : LIVE Ciclismo femminile Mondiali 2022 in DIRETTA: iniziato il percorso di trasferimento - #Ciclismo #femminile… -

I bookmakers credono meno a una possibile affermazione del Campione del Mondo in carica Julian Alaphilippe, dato tra il 15.00 e il 16.00 così come il padrone di casa Michael Matthews. Tra le fila ...L'olandese tra i favoriti del Mondiale di Wollongong, Van Aert e Pogacar sulla sua strada ma anche il padrone di casa Michael ...MONDIALI - Dopo le prove a cronometro, in cui le ragazze sono andate anche molto bene, ecco che scatta la prova in linea élite femminile. È proprio l'Italia che ...Elisa Balsamo mette in palio il proprio titolo: domani va in scena la prova in linea dei Mondiali di ciclismo al femminile. L’Italia si affida alla propria stella, ma ha a disposizione una squadra sup ...