Ciclismo, Mondiali 2022. Paolo Sangalli: "Non potevamo fare di più. Siamo ancora sul podio, ottimo risultato"

L'Italia deve cedere la maglia iridata nuovamente ai Paesi Bassi: da Elisa Balsamo ad una mostruosa Annemiek van Vleuten, che, nonostante l'età e nonostante un gomito fratturato, riesce ancora a salire sul gradino più alto del podio in quel di Wollongong. La prova in linea femminile dei Mondiali di Ciclismo ha visto però nuovamente il Bel Paese sul podio: gara all'attacco quella delle azzurre che hanno conquistato con Silvia Persico la medaglia di bronzo. Le parole del commissario tecnico azzurro Paolo Sangalli: "Su un percorso simile sinceramente non potevamo fare di più di quello che abbiamo fatto. Elisa Cecchini e Vittoria Guazzini sono state abili a tenere la corsa fino a due giri dal termine. Poi era giusto che rendessimo la gara ...

