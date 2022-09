Ciclismo, Mondiali 2022. Annemiek van Vleuten: “Da gregaria a campionessa, con il gomito rotto” (Di sabato 24 settembre 2022) Pochi giorni fa una caduta bruttissima nella cronometro a squadre mista che sembrava comprometterle il Mondiale di Ciclismo. Un fenomeno del genere però va oltre tutto: Annemiek van Vleuten in quel di Wollongong è riuscita a prendersi il titolo iridato nella prova in linea femminile con un numero d’altri tempi. Le parole della neerlandese all’arrivo: “Non ci credo. Davvero, sto aspettando qualcuno che venga a dirmi che non è vero. Nel finale guardavo sempre indietro per vedere dov’era Marianne Vos, ma sentivo che non sarebbero rientrate, ma sapevo anche di non poter sprintare con un gomito rotto, ho dovuto attaccare da dietro, era la mia unica chance. Il dolore era infernale, non mi sono potuta alzare dalla sella tutto il giorno, le mie gambe esplodevano in ogni salita. Mercoledì avevo un piano ... Leggi su oasport (Di sabato 24 settembre 2022) Pochi giorni fa una caduta bruttissima nella cronometro a squadre mista che sembrava comprometterle il Mondiale di. Un fenomeno del genere però va oltre tutto:vanin quel di Wollongong è riuscita a prendersi il titolo iridato nella prova in linea femminile con un numero d’altri tempi. Le parole della neerlandese all’arrivo: “Non ci credo. Davvero, sto aspettando qualcuno che venga a dirmi che non è vero. Nel finale guardavo sempre indietro per vedere dov’era Marianne Vos, ma sentivo che non sarebbero rientrate, ma sapevo anche di non poter sprintare con un, ho dovuto attaccare da dietro, era la mia unica chance. Il dolore era infernale, non mi sono potuta alzare dalla sella tutto il giorno, le mie gambe esplodevano in ogni salita. Mercoledì avevo un piano ...

